مؤكدا عدم الحاجة إليه حاليا... بوتين يعلن تشكيل احتياطي أمني لمساعدة بيلاروسيا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في تصريحات له اليوم الخميس، تشكيل قوة احتياطية أمنية لمساعدة بيلاروسيا، إذا لزم الأمر، منوها إلى أن هذه القوة الأمنية لن تتدخل إلا إذا حدثت أعمال سرقة ونهب في البلاد.

وشدد بوتين في تصريحاته، على أنه لن يتم استخدام القوات الأمنية الروسية في بيلاروس إلى أن تتخطى العناصر المتطرفة حدودها وتبدأ بأعمال السرقة والنهب هناك.

وقال بوتين في مقابلة أجراها مع قناة "روسيا-1"، إن الرئيس البيلاروسي "ألكسندر لوكاشينكو طلب مني تشكيل احتياط من ضباط إنفاذ القانون، وقد فعلت ذلك".

وأضاف الرئيس الروسي: "لكننا اتفقنا أيضًا على أنه لن يتم استخدامه حتى يخرج الوضع عن السيطرة".

وأكد بوتين في تصريحاته، قائلا "لكن لن يتم استخدام (القوة الأمنية الاحتياطية) إلى أن يخرج الوضع عن السيطرة وتستخدم العناصر المتطرفة".

وأضاف بوتين: "وأريد التأكيد على هذه العناصر (العناصر المتطرفة) لطالما تسترت وراء شعارات سياسية، وتتجاوز الحدود المعينة وتبدأ بالسرقة والنهب وإشعال النار في السيارات والمنازل والبنوك ومحاولة الاستيلاء على المباني الإدارية وما إلى ذلك".