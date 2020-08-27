بوتين يكشف الحالة الصحية لابنته بعد تلقيها لقاح "سبوتنيك V"

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في تصريحات له اليوم الخميس، حالة إحدى ابنتيه التي تلقت اللقاح عند الإعلان عن تسجيله هذا الشهر.

وقال بوتين، في لقاء مع قناة "روسيا 24"، من الواضح تمامًا اليوم لأخصائيينا أن هذا اللقاح يشكل مناعة مستقرة. حيث تتكون الأجسام المضادة، تمامًا كما الحالة لدى ابنتي. وهو (اللقاح) ليس ضارا على الإطلاق، الحمد لله ابنتي بخير.

وأشار بوتين ردا على سؤال عما إذا أخذت ابنته برأيه قبل التطعيم: إنها إنسانة بالغة، وقد أخبرتني بأنها أقدمت على هذا القرار بعد أن اتخذته بنفسها".

وأجاب الرئيس على سؤال إن كانت ابنته متطوعة، قائلا: "متطوعة، والأمر يتعلق بمهنتها أيضا... فهي تتواصل مع الكثير من الناس، وبالطبع يجب أن تشعر بالأمان لكي تعمل بشكل طبيعي".

ووفقا لبوتين وصلت درجة حرارة ابنته إلى 38.4 في اليوم الأول بعد تلقيها اللقاح ثم انخفضت إلى 37 تقريبا في اليوم الثاني، وبعد مرور 21 يوما من تلقيها التطعيم الثاني ارتفعت درجة حرارتها قليلا أيضا، لكن كل شيء "كان على ما يرام".

وقال الرئيس بخصوص حدوث موجة فيروس كورونا ثانية: "أتمنى، أولا، ألا يحدث ذلك على كل حال، وأن يتمكنوا من التعامل معها في أوروبا وفي العالم".

وعن معدلات الإصابة في روسيا، قال بوتين: "لدينا الكثير من المصابين، لكن لدينا واحد من أقل معدلات الوفيات في العالم، وهذا إن دل على شيء، فإنما يدل على استعداد النظام الصحي لدينا وإمكانيات التعبئة واتخاذ القرار في الوقت المناسب لإيقاف المخاطر".

وحذر بوتين الشعب الروسي من أن فيروس كورونا لا يزال باقيا وطالب باتباع إجراءات السلامة، وأضاف أنه كلما زاد الانضباط زادت فرص العودة إلى الحياة الطبيعية بشكل أسرع.

كما أعلن عن اقتراب ظهور لقاح ثان في روسيا ضد فيروس كورونا في سبتمبر/أيلول، والذي تنتجه شركة "فيكتور"، متنبئاً بتنافس بين "فيكتور" و"غامالي" بهذا الشأن.