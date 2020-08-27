بوتين يتحدث عن السبب الرئيسي وراء تفشي جائحة كورونا في بعض البلدان

تحدث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال لقاء تلفزيوني، اليوم الخميس، عن السبب الرئيسي وراء انتشار عدوى فيروس كورونا بشكل واسع في بعض البلدان.

وقال بوتين "الفردية وعدم الأخذ في الحسبان مصالح الأغلبية العظمى من أفراد المجتمع يؤديان إلى تفشي العدوى في بعض البلدان، آمل أن هذه (الموجة الثانية للفيروس) لن تحدث".

وأشار الرئيس الروسي إلى أن روسيا واحدة من البلدان التي عانت من أقل معدل وفيات بفضل نجاح عمل القطاع الصحي وقدرة اتخاذ القرارات الضرورية لمواجهة الأزمة في الوقت المناسب.

وتابع، "مرة أخرى أريد أن أبدي إعجابي بعمل أطبائنا... كما من الجدير ذكر مهنية السلطات على المستوى الاتحادي والإقليمي، لنجاحهم بتوفير الموارد اللازمة وتركيزها لحل المهام الرئيسية".

وحذر بوتين الشعب الروسي من أن فيروس كورونا لا يزال باقيا وطالب باتباع إجراءات السلامة، وأضاف أنه كلما زاد الانضباط زادت فرص العودة إلى الحياة الطبيعية بشكل أسرع.

كما أعلن عن اقتراب ظهور لقاح ثان في روسيا ضد فيروس كورونا في سبتمبر/أيلول، والذي تنتجه شركة "فيكتور"، متنبئاً بتنافس بين "فيكتور" و"غامالي" بهذا الشأن.