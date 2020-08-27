بدء تلقيح المواطنين الروس بـ"سبوتنيك V"

أعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، أن المستشفيات بدأت تتلقى أولى الدفعات من اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا من إنتاج معهد غامالي "سبوتنيك V".

وقال موراشكو، بدأ اللقاح في الدخول إلى التداول المدني، بما في ذلك تم فتح التسجيل للتجارب السريرية للمرحلة الثالثة على موقع رئيس بلدية موسكو، ومن المتوقع أن يشارك فيها 40 ألف شخص.

ودعا رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين، سكان موسكو الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما والذين لا يعانون من مشاكل صحية للمشاركة في دراسات ما بعد التسجيل للقاح "سبوتنيك V". ومن المتوقع أن يبلغ العدد الإجمالي للمشاركين حوالي 40 ألف شخص. ويتم التسجيل للمشاركة على الموقع الرسمي لبلدية موسكو.

وفي الوقت نفسه، أشار موراشكو إلى أن اللقاح تم تطويره بمساعدة التبرعات الطوعية.

كما أشار، أن هناك ثلاث لقاحات أخرى من إنتاج مطورين روس وأجانب سيتم إنتاجها في روسيا، تنتظر التسجيل.

وأوضح أيضًا أن جائحة فيروس كورونا في روسيا لم تنته تمامًا: فأكثر من 80 ألف شخص، على حد قوله، لا يزالون في المستشفيات، ولا تزال المساعدة مطلوبة.

واختتم موراشكو حديثه قائلاً: "وبالطبع، علينا أن نقضي على عدوى فيروس كورونا بشكل نهائي".

هذا وأعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في روسيا، اليوم الخميس، تسجيل 4711 إصابة جديدة بالفيروس، من بينهم 637 إصابة في العاصمة موسكو، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 975576 إصابة.

وبلغت حصيلة المصابين بفيروس كورونا حول العالم أكثر من 23.6 مليون مصاب، وحصد الوباء أرواح أكثر من 813 ألف شخص حتى الآن.