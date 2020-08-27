الخارجية الروسية: تسهيل إجراءات إصدار التأشيرة بين موسكو والرياض اعتبارا من 30 أغسطس

صرحت الخارجية الروسية أن موسكو والرياض تبسّطان إجراءات إصدار التأشيرات لمواطني البلدين ابتداء من 30 أغسطس/ آب الجاري.

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في مؤتمر صحفي اليوم الخميس "ابتداء من 30 أغسطس تدخل مذكرة تفاهم بين حكومة روسيا الاتحادية وحكومة المملكة العربية السعودية بشأن الإصدار

المبسط للتأشيرات لمواطني البلدين حيز التنفيذ. تم التوقيع على الوثيقة في الرياض في 14 أكتوبر 2019 ".

وأضافت زاخاروفا أن الوثيقة تنص على إمكانية إصدار تأشيرات سياحية متعددة الدخول لمدة تصل إلى 6 أشهر لمواطني البلدين وتأشيرات خاصة متعددة الدخول لمدة تصل إلى عام واحد، بالإضافة إلى تأشيرات دخول متعددة خاصة وإنسانية لمدة تصل إلى 5 سنوات.