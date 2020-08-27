لافروف ونظيره البيلاروسي يؤكدان رفض التدخلات الخارجية

أكد كل من وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكيي، خلال اتصال هاتفي بينهما ضرورة العودة السريعة للأوضاع في بيلاروسيا إلى طبيعتها عن طريق حوار وطني ورفض التدخلات الخارجية في العملية السياسية في البلاد.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية الروسية، اليوم الخميس: "أطلع لافروف نظيره البيلاروسي على الاتصالات الأخيرة مع الشركاء الأجانب، والتي تم خلالها التطرق للوضع في بيلاروسيا".

وأضاف البيان: "أكد الوزيران ضرورة عودة الأوضاع في بيلاروس إلى طبيعتها عن طريق حوار وطني مع الالتزام بالمعايير الدستورية واحترام النظام في البلاد".

ونوه البيان إلى أنه قد "تم التأكيد على عدم قبول التدخل الخارجي في العملية السياسية الداخلية ومحاولات زعزعة الوضع وفرض الوساطة الخارجية أحادية الجانب".

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في تصريحات له اليوم الخميس، تشكيل قوة احتياطية أمنية لمساعدة بيلاروسيا، إذا لزم الأمر، منوها إلى أن هذه القوة الأمنية لن تتدخل إلا إذا حدثت أعمال سرقة ونهب في البلاد.

وشدد بوتين في تصريحاته، على أنه لن يتم استخدام القوات الأمنية الروسية في بيلاروس إلى أن تتخطى العناصر المتطرفة حدودها وتبدأ بأعمال السرقة والنهب هناك.

وقال بوتين في مقابلة أجراها مع قناة "روسيا-1"، إن الرئيس البيلاروسي "ألكسندر لوكاشينكو طلب مني تشكيل احتياط من ضباط إنفاذ القانون، وقد فعلت ذلك".

وأضاف الرئيس الروسي: "لكننا اتفقنا أيضًا على أنه لن يتم استخدامه حتى يخرج الوضع عن السيطرة".