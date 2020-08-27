الدفاع الروسية: مدرعتان أمريكيتان تعقبتا دورية للشرطة العسكرية الروسية في سوريا

أعلن رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، أليكسي بوسونكو، اليوم الخميس، أن العسكريين الأمريكيين قاموا بملاحقة دورية للشرطة العسكرية الروسية في سوريا وحاولوا قطع الطريق عليها.

موسكو - سبوتنيك. وقال بوسونكو في إحاطة إعلامية: "خلال قيام الدورية بجولة، بعد الدخول إلى منطقة سيطرة التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، لاحقت مدرعتان أمريكيتان الدورية. بالإضافة إلى ذلك عُرِفَ أن هناك مدرعتان أمريكيتان أخرتان تسدان الطريق في الأمام".

وأضاف أليكسي بوسونكو أن مسار دورية الشرطة العسكرية الروسية في سوريا وطاقمها كان متفقاً عليه مع الجانب الأمريكي "وفقاً لبنود البروتوكولات، مسار الدورية، تشكيل طاقم الدورية الروسية في سوريا ومرافقة الدورية بمروحيات كان متفقاً عليه مع الولايات المتحدة".

هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق أن المحاولة الأمريكية لمنع مرور دورية روسية في سوريا تنتهك الاتفاقات الثنائية القائمة بهذا الشأن.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس: "في انتهاك للاتفاقيات القائمة، حاول الجيش الأمريكي منع الدورية الروسية. وردا على ذلك، اتخذت الشرطة العسكرية للقوات المسلحة الروسية التدابير اللازمة لمنع وقوع الحادث ومواصلة تنفيذ المهمة".