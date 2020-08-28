عمدة موسكو: سنقضي على كورونا بشكل تام خلال ستة أشهر

صرح عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، اليوم الجمعة، بأن الوضع مع انتشار عدوى فيروس كورونا يمكن حله بالكامل في غضون ستة أشهر.

وقال سوبيانين، خلال أعمال مجلس مدينة موسكو التربوي لشهر آب: "أنا متأكد من أنه في غضون بضعة أشهر، ربما 6 أشهر على الأكثر، سنهزم فيروس كورونا نهائيا. ويعمل العلماء الروس وعلماء العالم وعلماء موسكو على هذا الأمر. حيث يتم إنشاء لقاح فعال وأدوية فعالة وتقنيات طبية في وقت واحد. كما سجل أول لقاح روسي وأعتقد أن لقاحات أخرى ستظهر في المستقبل القريب".

واعتقد الأكاديمي في الأكاديمية الروسية للعلوم، مدير مركز علم المناعة والطب الحيوي الجزيئي بجامعة موسكو الحكومية، الأستاذ م. بالتسيف، أن الناس سيتمكنون من العودة إلى أسلوب حياتهم المعتاد، بحلول صيف عام 2021.

في نفس السياق، أعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، أن المستشفيات بدأت تتلقى أولى الدفعات من اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا من إنتاج معهد غامالي "سبوتنيك V".