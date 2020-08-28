الكرملين: نأسف لاستقالة آبي ونأمل من خليفته السير على خطاه في تطوير العلاقات الثنائية

موسكو - سبوتنيك. وقال دميتري بيسكوف، السكرتير الصحفي للرئيس الروسي: "لقد قدم شينزو آبي مساهمة لا تقدر بثمن في تطوير العلاقات الثنائية الروسية – اليابانية ".

وتابع بيسكوف "نأمل أن يتبع خليفته مسار تطوير العلاقات الروسية اليابانية".

وأعلن رئيس الوزراء الياباني المستقيل، شينزو آبي، عن أسفه لعدم إبرام معاهدة السلام مع روسيا خلال فترة عمله في منصبه.

ونقلت قناة "ان اتش كي" اليابانية، عن آبي قوله خلال المؤتمر الصحفي، اليوم الجمعة: "مؤلم للغاية أني أرحل دون حل بعض القضايا، بمافي ذلك إبرام معاهدة سلام مع روسيا".

هذا وأعلن رئيس الوزراء الياباني، شنزو آبي في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة الاستقالة لأسباب صحية، وقال إنه خلال السنوات الثماني التي قضاها كرئيس للوزراء الياباني، "تمكن من التغلب على المرض" (التهاب القولون التقرحي)، لكن "في حزيران/يونيو اكتشف عودة المرض".

وكان هذا المرض هو سبب استقالته عام 2006. وبعد ذلك استقرت حالته وانتخب مجددا، ويتولى آبي منصبه منذ نهاية 2012، وهي أطول فترة كرئيس لوزراء اليابان. وفي 24 آب/أغسطس 2020، تجاوزت فترة ولايته 2799 يومًا.