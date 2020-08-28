موسكو تؤكد استعداد مينسك لتحسين النظام السياسي

صرح السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، بأن موسكو تؤكد أن مينسك مستعدة لتحسين النظام السياسي بناءً على طلب المجتمع.

وقال بيسكوف للصحفيين إن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن استعداد الرئيس لوكاشينكو الذي أعلن جاهزيته إجراء تغييرات دستورية وإصلاح دستوري واعتماد دستور جديد، مما سيؤدي لاحقا إلى انتخابات برلمانية ورئاسية".

وتابع بيسكوف "لن أتحدث عن دعم (الرئيس الروسي هذا التطور للأحداث في بيلاروسيا) أو عدم الدعم. في هذه الحالة، نظل محايدين تمامًا ونعلن استعداد قيادة بيلاروسيا للذهاب من أجل تحسين معين للنظام السياسي، وهو مطلب في المجتمع".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، مستعد للنظر في الإصلاح الدستوري، وإمكانية إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بموجب الدستور الجديد.

وكان المكتب الإعلامي للرئاسة البيلاروسية، أعلن في وقت سابق، أن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، ناقش مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عبر الهاتف، الوضع داخل البلد وحولها، وخاصة على الاتجاه الغربي.

وجاء في بيان المكتب وفق وكالة "بيلتا": "حديث هاتفي للرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ناقش الرئيسان الوضع داخل بلادنا وفي محيطها، وخاصة على الاتجاه الغربي".