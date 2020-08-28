الخارجية الروسية تدعو واشنطن لضمان إجراء تحقيق شامل في الانتهاكات ضد الصحفيين

أعربت موسكو عن قلقها إزاء قرار محكمة الاستئناف الأمريكية بإلغاء الحظر المؤقت على اعتقال وطرد ممثلي وسائل الإعلام وتهديدهم من طرف القوات الأمنية خلال الاحتجاجات في بورتلاند، داعيةً السلطات لضمان تحقيق دقيق في جميع الانتهاكات ضد الصحفيين.

موسكو – سبوتنيك. وجاء في بيان للخارجية الروسية اليوم الجمعة: "مثل هذا التعسف مقبل الشرطة غير مقبول. ندعو السلطات الأمريكية لضمان تحقيق دقيق في جميع الانتهاكات ضد الصحفيين، والشروط الملائمة لأدائهم لمهامهم العملية كما تتطلب ذلك الالتزامات الدولية لواشنطن في مجال حماية حقوق الإنسان وحرية التعبير. نعول على أن الهياكل الدولية المعنية ومنظمات حقوق الإنسان سترد بشكل ملائم".

وأعربت الخارجية الروسية في بيانها عن "القلق من قرار محكمة الاستئناف في الدائرة التاسعة للولايات المتحدة بإلغاء الحظر المؤقت على اعتقال وطرد ممثلي وسائل الإعلام وتهديدهم من طرف القوات الأمنية خلال الاحتجاجات في بورتلاند".

سكرتير اتحاد الصحافيين الروس، تيمور شافير قال لوكالة "سبوتنيك"، معلقا على ما تعرض له الصحافيون الروس من اعتداء من قبل الشرطة الأمريكية في بورتلاند، أثناء تغطية الاحتجاجات هناك، أنه تم تسجيل أكثر من 500 حالة اعتداء من قبل الشرطة الأمريكية ضد الصحفيين الأجانب منذ بدء الاحتجاجات في الولايات المتحدة. مؤكدا أن الاتحاد مستعد لتقديم المساعدة لصحافيي القناة الأولى الروسية المصابين نتيجة اعتداء الشرطة الأمريكية، وأن اتحاد صحافيي روسيا على تواصل مع الاتحاد الدولي للصحافيين.