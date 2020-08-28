مقاتلة "سو-27" روسية تعترض طائرة استطلاع أمريكية فوق البحر الأسود

اعترضت مقاتلة روسية من طراز "سو-27"، اليوم الجمعة، طائرة استطلاع استراتيجية أمريكية من طراز "أر إس-135" فوق البحر الأسود.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان مركز إدارة الدفاع بوزارة الدفاع الروسية: "في الثامن والعشرين من شهر أغسطس/ آب رصدت وسائل السيطرة على المجال الجوي فوق البحر الأسود هدفا طائرا يقترب من الحدود الروسية، وقد حلقت طائرة مقاتلة من طراز سو-27 تابعة لقوات الدفاع الجوي بالمنطقة العسكرية الجنوبية لاعتراضه وإبعاده عن الحدود".

وأشار البيان إلى أن المقاتلة الروسية اقتربت من الهدف لمسافة آمنة للتعرف عليه، وتبين أنها طائرة استطلاع استراتيجية أمريكية من طراز "أر إس-135" تابعة للقوات الجوية الأمريكية.

ويذكر في هذا الصدد أن نشاط طائرات الاستطلاع الأجنبية والطائرات من دون طيار، شهد زيادة بالقرب من الحدود الروسية في الآونة الأخيرة.

وعلى وجه الخصوص، ترصد هذه الطائرات بشكل مكثف في منطقة القرم ومنطقة كراسنودار، والمنطقة المحاذية للحدود الغربية من البلاد.

ودعت وزارة الدفاع الروسية واشنطن مرارا إلى التخلي عن مثل هذه النشاطات، الشيء الذي لم تستجب له وزارة الدفاع الأمريكية حتى الآن.