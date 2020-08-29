طائرات "إيل-76" تلقي 80 طنًا من الماء لمنع حريق بالقرب من أورينبورغ.. فيديو

تم إرسال الطائرات للمساعدة في إطفاء حريق في منطقة أورينبورغ بقرار من رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة فاليري غيراسيموف.

يوم السبت، 29 أغسطس أب، قامت طائرتان من طراز إيل-76 من طيران النقل العسكري بإلقاء ماء على أراضي منطقة إليكس في منطقة أورينبورغ من أجل منع أي تهديد محتمل بإعادة اشتعال العشب الجاف. أسقطت الطائرة أكثر من 80 طنًا من الماء على الأماكن المحددة.

تم إرسال الطائرات للمساعدة في إطفاء حريق في منطقة أورينبورغ بقرار من رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة فاليري غيراسيموف.

تم تجهيز طائرات إيل-76 التابعة لفرع أروينبورغ بأجهزة إلقاء الماء (VAP-2) ، وقد تلقى الطيارون تدريبات مناسبة لأداء مثل هذه المهام.