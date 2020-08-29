مقاتلات الناتو ترافق 10 طائرات روسية خلال مناورات في البحار البعيدة

قال القائد العام للبحرية الروسية، الأدميرال نيكولاي إيفمينوف، إن مقاتلات الناتو رافقت 10 طائرات من طراز Tu-142 المضادة للغواصات أثناء تحليقها في منطقة البحر البعيدة.

وقال إيفمينوف" قامت عشر طائرات من طراز Tu-142 المضادة للغواصات برحلات مجدولة إلى المنطقة البحرية البعيدة فوق مياه البحر الأسود وبحر البلطيق والنرويج وبحر تشوكتسكي وبحر بوفورت على طول طريق البحر الشمالي وفوق المياه المحايدة للمحيط الهادئ".

وأشار إلى أن "مقاتلات دول الناتو رافقت الطائرات الروسية في المناطق البحرية البعيد خلال تنفيذ مهامها".

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان "في إطار مناورات "درع المحيط" (أوكيان شيت 2020) نفذ الطيران البحري لأسطول بحر الشمال (طائرتين إيل-38 و4 طائرات تو-142) وأسطول المحيط الهادئ (طائرتين إيل-38 و4 طائرات تو142)، وأسطول البلطيق (طائرتين سو-24 ام) وطائرات تابعة لقيادة الطيران بعيد المدى للقوات الجوية.

وأجرى الطيران البحري الروسي طلعات في المنطقة البحرية البعيدة فوق القطب الشمالي والمحيط الهادئ وبحر البلطيق، وفي بعض المناطق تمت مرافقة الطائرات الروسية من قبل مقاتلات الناتو، بحسب ما أعلنه مركز إدارة الدفاع الوطني الروسي.

وأكد البيان أن الرحلات جرت فوق المياه المحايدة للمحيط المتجمد الشمالي، والمحيط الهادئ، وبحر البلطيق لأكثر من 12 ساعة.