إعصار شديد في شبه جزيرة القرم... فيديو

شهد سكان وضيوف القرم إعصارًا، وحدثت تلك الظاهرة الطبيعية في منطقتي ساكي والبحر الأسود.

وتظهر المقاطع إعصارا مائيا ضخما ليس بعيدًا عن الساحل، كما يمكن ملاحظته حتى في أماكن بعيدة عن البحر.

عادة ما تحدث أعاصير المياه في المناطق الاستوائية ، وتتراوح "حياة" مثل هذا الإعصار من 15 إلى 30 دقيقة. يمكن أن يختلف القطر من خمسة إلى 200 متر.