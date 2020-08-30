الكرملين: بوتين ولوكاشينكو يؤكدان مجددا التزامهما بتعزيز التحالف

أكد الرئيسان الروسي والبيلاروسي فلاديمير بوتين وألكسندر لوكاشينكو، خلال محادثة هاتفية، اليوم الأحد، على استعدادهما المتبادل لتعزيز التحالف بين البلدين.

وجاء في بيان نشره المكتب الصحافي التابع للكرملين: "جرى التأكيد على استعدادهما المتبادل لتعزيز التحالف الروسي البيلاروسي وتوسيع التعاون متبادل المنفعة في جميع المجالات".

كما هنأ بوتين الرئيس لوكاشينكو بعيد ميلاده.

وفي السياق أعلن المكتب الصحفي التابع للكرملين، اليوم الأحد، بأن الرئيسان الروسي، فلاديمير بوتين ووالبيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اتفقا على عقد اجتماع في موسكو بالأسابيع المقبلة.

وفي رد على سؤال لوكالة "سبوتنيك"، حول ما إذا كان موعد اجتماع الرئيسين قد تم تحديده؟، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف "ليس بعد".

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس السبت، أن بلاده تقر بشرعية الانتخابات الرئاسية في بيلاروسيا.

وقال بوتين في مقابلة على قناة روسيا 1 التلفزيونية: "ننطلق من الافتراض بأن الانتخابات جرت، لقد فعلنا ذلك على الفور، واعترفنا بشرعيتها، وكما تعلمون، هنأت ألكسندر لوكاشينكو على الفوز في هذه الانتخابات، هذا كل شيء".

وبدأت الاحتجاجات الجماهيرية في جميع أنحاء بيلاروسيا في 9 أغسطس/آب، بعد الانتخابات الرئاسية، والتي، وفقًا للجنة الانتخابات المركزية، فاز لوكاشينكا للمرة السادسة، وحصل على 80.1% من الأصوات.

وتعتقد المعارضة أن سفيتلانا تيخانوفسكايا فازت في الانتخابات، في الأيام الأولى، وتم قمع الإجراءات من قبل قوات الأمن، وتم استخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والقنابل الصوتية والرصاص المطاطي ضد المتظاهرين، ثم توقفت أجهزة إنفاذ القانون عن تفريق المسيرات واستخدام القوة.

وفقا للبيانات الرسمية، تم اعتقال أكثر من 6700 شخص في الأيام الأولى. كما أفادت وزارة الداخلية، أصيب مئات الأشخاص خلال أعمال الشغب، بما في ذلك أكثر من 120 مسؤول أمني.

وأفادت السلطات بمقتل ثلاثة متظاهرين. وقال ممثل رسمي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إن وزارة الداخلية في بيلاروسيا أكدت وفاة أربعة أشخاص نتيجة إصابات تلقوها خلال الاحتجاجات، لكن وزارة الداخلية قالت إنها لم تؤكد هذه المعلومات.

وعرض الرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، رئيس وزراء ألبانيا إيدي راما يوم الجمعة دور الوسيط لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا لحل الوضع في بيلاروسيا.

في الوقت نفسه، أعلن مدير مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان آنذاك، إنهيبورغ سولور جيزلادوتير، في 15 يوليو/تموز، أن المكتب لن يرسل بعثة مراقبة للانتخابات في بيلاروسيا.