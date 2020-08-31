روسيا تنفذ طلعات مراقبة جوية فوق أراضي المجر بموجب اتفاقية الأجواء المفتوحة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن طائرة روسية من طراز "أنتونوف أن-30 بي" ستقوم بتنفيذ طلعات مراقبة جوية فوق أراضي المجر، في إطار اتفاقية الأجواء المفتوحة، في الفترة من 31 أغسطس/آب إلى 4 سبتمبر/أيلول.

موسكو - سبوتنيك. وقالت صحيفة "كراسنايا زفيزدا" (النجمة الحمراء)" التابعة لوزارة الدفاع الروسية، يوم الأحد: "تنفذ بعثة روسية رحلة مراقبة فوق أراضي المجر من 31 أغسطس إلى 4 سبتمبر".

الجدير بالذكر، أن اتفاقية الأجواء المفتوحة، تم إقرارها في عام 1992 في هلسنكي [فنلندا]، من قبل 27 دولة من الدول – الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التفاهم والثقة المتبادلة، لتتمكن أي دولة من الدول الموقعة من جمع المعلومات، المتعلقة بالقوات المسلحة التابعة للدول، التي تثير قلقا، وتضم هذه الاتفاقية اليوم 34 دولة. وقامت روسيا بالتوقيع عليها يوم 26 مايو/أيار عام 2001.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن في وقت سابق، عن انسحاب بلاده من اتفاقية الأجواء المفتوحة، متهما روسيا بانتهاك المعاهدة، التي تسمح بالتحقق من التحركات العسكرية وإجراءات الحد من الأسلحة في الدول التي وقعت عليها، ونفت روسيا بدورها، الاتهامات الأمريكية بخرق بنود المعاهدة.