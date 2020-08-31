إجراء أكثر من 36 مليون اختبار لـ"كوفيد 19" في روسيا

أعلنت هيئة حماية حقوق المستهلك "روس بوتريب نادزور" الروسية، أنه تم إجراء أكثر من 36.6 مليون اختبار للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا في روسيا، كما يقع 211 ألف شخص تحت الإشراف الطبي للاشتباه في إصابتهم بـ "كوفيد-19".

وجاء في البيان أنه "تم إجراء أكثر من 36.6 مليون اختبار للكشف عن فيروس كورونا في روسيا. ولا يزال 211940 شخصًا تحت الإشراف الطبي".

وأوضحت الهيئة، إنه تم إجراء 259 ألف اختبار لفيروس كورونا في روسيا، خلال يوم واحد.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد كلف في وقت سابق، بتوسيع نطاق إجراء الاختبارات للكشف عن حالات الإصابة بفيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد -19" في روسيا.