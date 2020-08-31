وزير الصحة الروسي يعلن تسليم الدفعات الأولى من لقاح "كورونا" في سبتمبر

أعلن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، اليوم الإثنين، أن أول دفعات لقاح فيروس "كورونا" في روسيا، سيبدأ تسليمها في أيلول/ سبتمبر المقبل.

موسكو - سبوتنيك. وقال موراشكو للصحفيين: " بشأن اللقاح "سبوتنيكV" ضد فيروس "كورونا" : تجري الآن بشكل متواز عملية الإنتاج وتجارب ما بعد التسجيل [للعقار]. وسيتم تسليم اللقاح للعاملين في القطاعين الطبي والتعليمي، في المقام الأول، وهذا [اللقاح] سيكون غير إلزامي على الإطلاق. وستبدأ عملية تسليم الدفعات الأولى من اللقاح في شهر أيلول/ سبتمبر".

وأضاف موراشكو، "إن فريق تجارب ما بعد التسجيل [اللقاح] يتكون في الوقت الراهن. وقد تم تجميع أكثر من 2.5 ألف شخص، وبشكل عام سيجمع 40 ألفاً [ متبرع لخوض تجارب اللقاح]".

وتابع وزير الصحة الروسي، ""لقد تكونت هذه المجموعة بالفعل وهي قيد المراجعة. وسيتم نشرها خلال يومين إلى ثلاثة أيام".

وأكد موراشكو، يوم الثلاثاء الماضي، أن اللقاح ضد كورونا "جاهز لإجراء الاختبار الثالث" ، مشيرا إلى أن مركز "غامالي" قدم وثائق لإجراء تجارب ما بعد تسجيل اللقاح ضد فيروس كورونا.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس صندوق الاستثمار الروسي، كيريل ديميترييف، أن الصندوق تلقى طلبات من أكثر من 20 دولة لشراء مليار جرعة من العقار الروسي.

وبدوره، قال وزير الصناعة والتجارة، دينيس مانتوروف، إن تصدير اللقاح إلى الخارج يمكن أن يبدأ في الربيع القادم.

وسجلت وزارة الصحة الروسية يوم 11 من آب/ أغسطس الجاري، اللقاح ضد فيروس كورونا، وأطلقت عليه اسم "سبوتنيكV"، وعمل على إنتاج اللقاح متخصصون في مركز "غاماليا" بدعم من صندوق الاستثمار المباشر الروسي.

وأكد الخبراء الروس أنه خلال التجارب السريرية تبين أن اللقاح ،الذي تمت تجربته على متطوعين، طور الأجسام المضادة دون أن يتسبب في أي مضاعفات خطيرة.