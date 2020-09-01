لافروف يعرب عن استعداد موسكو لدعم حوار مباشر بين واشنطن وطهران

أعرب وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، عن استعداد بلاده لدعم حوار مباشر بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال لافروف خلال كلمته في جامعة العلاقات الدولية بموسكو: "نحن مستعدون لدعم حوار مباشر بين الولايات المتحدة وإيران، مستعدون للمساعدة في تهيئة الظروف لذلك الحوار، إذا كان الطرفان مهتمين بذلك. من الأفضل دائما أن تعبر عن مطالباتك مباشرة وأن تسمع الرد عليها في حينها".

في هذا الصدد، أعلن رئيس مجلس الأمن الدولي، مندوب إندونيسيا لدى الأمم المتحدة، ديان تريانشاه دجاني، عدم وجود توافق بين أعضاء المجلس بشأن طلب الولايات المتحدة استئناف العقوبات ضد إيران، ولذلك لا يمكن اتخاذ إجراء تجاه هذا الطلب.

وترى واشنطن أن طهران انتهكت الاتفاق النووي الإيراني الذي أبرم في عام 2015، وأن العقوبات تم رفعها مقابل التزاماتها، لذلك يجب إعادة فرضها فيما يعرف بآلية "العودة إلى الوضع السابق" سناب-باك".

وفي 2015، أصدر مجلس الأمن الدولي قراراً صادق بموجبه على الاتفاق الذي تم التفاوض بشأنه مع إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، ينص على أنه يمكن للدول المشاركة في الاتفاق إعادة تفعيل العقوبات بشكل أحادي في حال عدم امتثال إيران له.

بالمقابل يرى الأعضاء المتبقون في خطة العمل الشاملة المشتركة (روسيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والصين) أن الولايات المتحدة لم يعد لها الحق في إطلاق آلية لإعادة فرض العقوبات على إيران. الموقف ذاته يشاطره رئيس الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل.