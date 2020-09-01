مقاتلة روسية "ميغ-31" تعترض طائرة تابعة للقوات الجوية النرويجية فوق بحر بارنتس

قامت مقاتلة روسية من طراز "ميغ-31" بالتحليق لاعتراض هدف جوي كان يقترب من الحدود الروسية فوق بحر بارنتس.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان المركز الوطني لإدارة الدفاع التابع لوزارة الدفاع الروسية "حلقت مقاتلة من طراز "ميغ-31" تابعة لقوات الدفاع الجوي للأسطول الشمالي للتعرف على هدف طائر يقترب من الحدود الروسية. وقد قام طاقم المقاتلة بالتعرف على الهدف وتبين أنه طائرة دورية من طراز أوريون تابعة للقوات الجوية النرويجية".

وقد عادت المقاتلة الروسية إلى قواعدها بعد أن عادت الطائرة أدراجها دون انتهاك المجال الجوي الروسي.

واعترضت مقاتلة روسية من طراز "سو-27"، يوم أمس الاثنين، ثلاث طائرات استطلاع وطائرة دورية أمريكية فوق بحر البلطيق.

ويذكر في هذا الصدد أن نشاط طائرات الاستطلاع الأجنبية والطائرات المسيرة، شهد زيادة بالقرب من الحدود الروسية في الآونة الأخيرة، وعلى وجه الخصوص، ترصد هذه الطائرات بشكل مكثف في منطقة القرم ومنطقة كراسنودار، والمنطقة المحاذية للحدود الغربية من البلاد.