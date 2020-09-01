بوغدانوف يبحث مع السفير السوري تعزيز التعاون الثنائي والحوار السياسي

بحث مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الثلاثاء، مع السفير السوري في موسكو رياض حداد، تعزيز التعاون الروسي السوري والحوار السياسي.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية، اليوم: "خلال المحادثة، جرى تبادل وجهات النظر حول الأحداث الأخيرة في الشرق الأوسط مع التركيز على الوضع الحالي في سوريا وما حولها. وتم إيلاء اهتمام خاص لقضايا الساعة المتمثلة بزيادة تعزيز التعاون الروسي السوري متعدد الأوجه، بما في ذلك المحافظة على الحوار السياسي النشط".

وأشارت الخارجية الروسية، في بيانها إلى أن بوغدانوف استقبل سفير الجمهورية العربية المتحدة بناءً على طلبه.

وتؤكد روسيا استعدادها الثابت لمواصلة الإسهام في إقامة حوار شامل وبناء بين الأطراف السورية لتعزيز سيادة سوريا ووحدتها ووحدة أراضيها في أقرب وقت ممكن، مع تهيئة ظروف ملائمة للتعايش المنسجم والتقدم لكل المكونات الدينية والعرقية في المجتمع السوري.