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    مؤشر "بلومبرغ" للمليارديرات: أغنياء روسيا خسروا منذ بداية العام نحو 16.7 مليار دولار

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    روسيا
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    أظهر مؤشر "بلومبرغ" للمليارديرات، أن مجمل ثروة أغنياء روسيا انخفضت بمقدار 16.7 مليار دولار منذ بداية عام 2020، بينما تمكن أكثر من نصف المشاركين في التصنيف من زيادة ثروتهم.

    ناطحات سحاب المجمع الاقتصادي موسكفا سيتي (موسكو سيتي) وسط العاصمة الروسية موسكو
    © Sputnik . Maksim Blinov
    ارتفاع ملحوظ في ثروات أغنياء روسيا خلال 2019
    موسكو - سبوتنيك. ووفقا لمعطيات مؤشر "بلومبرغ" للمليارديرات، تراجعت ثروة فلاديمير بوتانين، أحد المالكين الرئيسيين لشركة "نوريلسك نيكل" بمقدار 1.54 مليار دولار منذ بداية العام إلى 26.5 مليار دولار، ولكنه يبقى أغنى روسي في قائمة مؤشر "بلومبرغ" للمليارديرات.

    ويحتل الشريك في ملكية شركة نوفاتيك، ليونيد ميخلسون، المركز الثاني في التصنيف، وانخفضت ثروته في الفترة من شهر كانون الثاني/ يناير إلى أب/أغسطس 4.96 مليار دولار لتصل إلى 19.6 مليار دولار.

    ويأتي في المرتبة الثالثة المستفيد الرئيسي من شركة "نوفوليبيتسك"، فلاديمير ليسين، الذي تراجعت ثروته بمقدار 1.81 مليار دولار إلى 19.6 مليار دولار.

    وجاء في المركز الرابع، عليشر عثمانوف، حيث نما رأس ماله بمقدار 2.29 مليار دولار وبلغ 18.6 مليار دولار. وفقًا لنتائج شهر أب/ أغسطس، احتل المالك الرئيسي لشركة "سيفرستال"، أليكسي مورداشوف، المرتبة الخامسة حيث انخفض رأس ماله بمقدار 1.87 مليار دولار إلى 18.1 مليار دولار.

    أما في المرتبة السادس، فجاء وحيد أليكبيروف، الشريك في ملكية شركة "لوك أويل"، حيث تراجعت ثروته منذ بداية العام بمقدار 5.06 مليار دولار وبلغت 17.2 مليار دولار. وفي المركز السابع، جاء رومان أبراموفيتش، فقد انخفضت ثروته منذ بداية العام بمقدار 175 مليون دولار لتصل إلى 16.2 مليار دولار. واحتفظ المستفيد من "يفرو خيم"، اندري ميلنيتشينكو، بالمركز الثامن، الذي نمت ثروته بمقدار 698 مليون دولار أي إلى 16.1 مليار دولار.

    واحتل فيكتور فيكسيلبرغ، المالك الرئيسي لرينوفا المركز التاسع، بثروة بلغت 15 مليار دولار، حيث ازدادت بمقدار 160 مليون دولار في الفترة من كانون الثاني/يناير إلى أب /أغسطس. ويختم قائمة أكبر 10 مليارديرات روس في تصنيف بلومبرغ، مؤسس مجموعة "ألفا غروب" ميخائيل فريدمان، برأسمال 14 مليار دولار الذي نما منذ بداية العام بمقدار 107 مليون دولار.

    ويتم احتساب المؤشر على أساس قيمة أسهم الشركات التي يمتلك فيها المليارديرات حصصا.

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