روسيا تعتزم تصدير تكنولوجيا اللقاح ضد "كوفيد-19"

أعلن، ألكسندر غينتسبورغ، مدير مركز اللقاحات "غاماليا" الروسي، أن روسيا ستزود الخارج، أولاً وقبل كل شيء ، بتكنولوجيا اللقاح المحلي ضد "كوفيد-19".

وأضاف أنه سيكون من الممكن الحديث عن تصدير العقار نفسه خلال عام.

وسجلت وزارة الصحة الروسية أول لقاح في العالم للوقاية من الفيروس التاجي "كوفيد-19"، طوره مركز غاماليا للأبحاث في مجال الأوبئة والأحياء الدقيقة بالتعاون مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، وأطلق عليه اسم "سبوتنيك V".

وقال رئيس الصندوق، كيريل دميترييف، بأن الصندوق قد تلقى طلبات لشراء مليار جرعة من هذا اللقاح ضد الفيروس التاجي من أكثر من 20 دولة من دول العالم، كما توصلت روسيا إلى اتفاقات على إنتاج هذا اللقاح مع خمس دول، مشيرا إلى أن الطاقات المتاحة تمكن من إنتاج 500 مليون جرعة سنويا.