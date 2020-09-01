مقاتلة "سو-27" تعترض طائرة عسكرية ألمانية وتمنعها من الاقتراب من حدود روسيا

اعترضت مقاتلة روسية من طراز "سوخوي-27"، اليوم الثلاثاء، طائرة تابعة لسلاح الجو الألماني فوق المياه المحايدة لبحر البلطيق.

ووفقا لموقع "زفيزدا"، قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، "في 1 سبتمبر 2020، رصدت وسائل مراقبة الأجواء الروسية فوق المياه المحايدة لبحر البلطيق هدفا جويا يقترب من حدود دولة روسيا الاتحادية".

وأضاف البيان "حدد طاقم المقاتلة الروسية الهدف الجوي على أنه طائرة من طراز "آر-3سي أوريون" تابعة لسلاح الجو الألماني".

وتابع البيان "بعد أن عادت الطائرة أدراجها وتم منعها من انتهاك المجال الجوي الروسي، عادت المقاتلة الروسية إلى قاعدتها بسلام".

وأوضح البيان أن "سو-27 نفذت واجبها بنجاح وفقا للقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي".

ويذكر في هذا الصدد أن نشاط طائرات الاستطلاع الأجنبية والطائرات بدون طيار، شهد زيادة بالقرب من الحدود الروسية في الآونة الأخيرة.