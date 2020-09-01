ريابكوف: نحن لا نتدخل في شؤون بيلاروسيا بل نساعد في حل المشاكل

أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، لوكالة "سبوتنيك"، تعليقا على تصريحات واشنطن بشأن العقوبات المحتملة ضد موسكو، أن روسيا لا تتدخل في شؤون بيلاروسيا، لكنها تساهم في حل المشاكل.

وقال ريابكوف: "لم نتدخل ولن نتدخل في شؤون بيلاروسيا، فنحن نساهم في حل المشاكل باحترامٍ لإمكانية حل البيلاروس مشاكلهم بأنفسهم. ونسمع مثل هذه التصريحات من الولايات المتحدة، التي تتدخل في كثير من الأحيان في شؤون الدول الأخرى، وبطرق غير رسمية ووقحة".

وأضاف ريابكوف بقوله "إنه يتعين على الأمريكيين ألا يقدموا تحذيرات لأحد، وإنما عليهم الحرص على السماح للبيلاروسيين بالخروج من هذا الوضع كما يرونه مناسبا".

إلى ذلك، وصف وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، تصريحات الأمين العام لحلف الناتو، يانس ستولتنبرغ، حول بيلاروسيا بغير الأخلاقية.

وحذرت روسيا، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من أي شكل من أشكال التدخل في الشؤون الداخلية لبيلاروسيا، بما في ذلك الدعوات العلنية للاحتجاجات المناهضة للحكومة.

وبدأت الاحتجاجات الجماهيرية في جميع أنحاء بيلاروسيا في التاسع من آب/أغسطس، وذلك عقب الانتخابات الرئاسية، التي فاز بها رئيس الدولة الحالي، ألكسندر لوكاشينكو، والتي اعتبرتها المعارضة بأنها غير نزيهة ونتائجها مزورة.