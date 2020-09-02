لافروف: رئيس الوزراء الروسي يزور مينسك غدا

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين سيزور بيلاروس غدا الخميس.

وقال لافروف خلال محادثات مع وزير خارجية بيلاروس فلاديمير ماكي "من المقرر أن يقوم رئيس وزراء روسيا الاتحادية، ميخائيل ميشوستين، غدا بزيارة مينسك".

كما أكد سيرغي لافروف، أن اجتماع رئيسي روسيا وبيلاروس، فلاديمير بوتين وألكسندر لوكاشينكو، سيعقد في غضون الأسبوعين المقبلين بموسكو.

وقال لافروف "أُعلن أن اجتماع رئيسي البلدين سيعقد أيضا في العاصمة الروسية في غضون الأسبوعين المقبلين. وهذا يؤكد عزمنا المتبادل لمواصلة تطوير العلاقات المتكافئة والمفيدة للطرفين...".