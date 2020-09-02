بيسكوف: لوكاشينكو لا ينسق مع بوتين تصريحاته بشأن التهديدات الخارجية

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، إن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو لا ينسق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين تصريحاته بشأن التهديدات الخارجية، وأنه لا توجد حاجة لذلك.

ورد بيسكوف على سؤال صحفي عما إذا كان لوكاشينكو قد نسق بيانه مع بوتين "لا، إنه لا ينسق مثل هذه التصريحات. ولا داعي لذلك".

وكانت وكالة أنباء "بيلتا" قد ذكرت، يوم الجمعة، أن لوكاشينكا قال "في حالة "هزة" على الحدود الغربية لدولة الاتحاد، ستستخدم مينسك وموسكو مجموعة مشتركة من القوات المسلحة".

وأعلن الكرملين، يوم الأحد الماضي، بأن الرئيسين الروسي والبيلاروسي، فلاديمير بوتين وألكسندر لوكاشينكو، اتفقا على عقد اجتماع في موسكو في غضون الأسابيع المقبلة.

وجاء في بيان للكرملين: "جرى الاتفاق على عقد اجتماع في موسكو خلال الأسابيع المقبلة".

وتعيش بيلاروسيا حالة عدم استقرار داخلي بعد أن بدأت الاحتجاجات الجماهيرية في جميع أنحاء البلاد في 9 أغسطس/آب، بعد الانتخابات الرئاسية، والتي، وفقًا للجنة الانتخابات المركزية، فاز لوكاشينكا للمرة السادسة، وحصل على 80.1% من الأصوات.

وتعتقد المعارضة أن سفيتلانا تيخانوفسكايا فازت في الانتخابات، في الأيام الأولى، وتم قمع الإجراءات من قبل قوات الأمن، وتم استخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والقنابل الصوتية والرصاص المطاطي ضد المتظاهرين، ثم توقفت أجهزة إنفاذ القانون عن تفريق المسيرات واستخدام القوة.

وفقًا للبيانات الرسمية، تم اعتقال أكثر من 6700 شخص في الأيام الأولى. كما أفادت وزارة الداخلية، أصيب مئات الأشخاص خلال أعمال الشغب، بما في ذلك أكثر من 120 مسؤول أمني.

وأفادت السلطات بمقتل ثلاثة متظاهرين. وقال ممثل رسمي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إن وزارة الداخلية في بيلاروسيا أكدت وفاة أربعة أشخاص نتيجة إصابات تلقوها خلال الاحتجاجات، لكن وزارة الداخلية قالت إنها لم تؤكد هذه المعلومات.

وعرض الرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، رئيس وزراء ألبانيا إيدي راما يوم الجمعة دور الوسيط لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا لحل الوضع في بيلاروسيا.

في الوقت نفسه، أعلن مدير مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان آنذاك، إنهيبورغ سولور جيزلادوتير، في 15 يوليو/تموز، أن المكتب لن يرسل بعثة مراقبة للانتخابات في بيلاروسيا.