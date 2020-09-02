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    سيف

    تسليم سيف "طقوس ماسونية" إلى متحف في روسيا

    © Sputnik . فيتالي بيلاوسوف
    روسيا
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    أفادت وزارة الثقافة الروسية، اليوم الأربعاء، بأنها تسلمت سيف "طقوس ماسونية"، يعود تاريخه إلى عصر فرسان الهيكل وتمت مصادرته منذ فترة، للتخزين المؤقت قبل أن يجري تسليمه إلى أحد المتاحف الحكومية.

    موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "في إطار تطبيق تدابير من شأنها منع تصدير الآثار الثقافية من أراضي روسيا الاتحادية، تم استلام سيف طقوس ماسونية، يعود تاريخه إلى عصر فرسان الهيكل، تمت مصادرته منذ فترة، وذلك للتخزين المؤقت في وزارة الثقافة الروسية إلى حين تقوم إدارة المتاحف والعلاقات الخارجية التابعة للوزارة مستقبلا بتسليم هذه القطعة الأثرية لعام 1923 إلى أحد المتاحف الحكومية للتخزين الدائم".

    مجسم هرم متحف اللوفر
    © AP Photo / Thibault Camus
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    هذا وفي وقت سابق، قامت إدارة شؤون أوسيتيا الشمالية والتابعة للجهاز الفيدرالي لمحضري المحكمة بتسليم سيف الطقوس الذي تمت مصادرته منذ فترة إلى إدارة شؤون دائرتي الجنوب وشمال القوقاز الفيدراليتين بوزارة الثقافة الروسية.

    ووفقًا لمدير إدارة شؤون الدائرتين الفيدراليتين، الجنوبية وشمال القوقاز، بوزارة الثقافة الروسية، دينيس بروتسينكو ، فإن الإدارة على اتصال دائم بأجهزة حماية القانون، وأن تسليم هذا السيف والذي كان ملكًا لأحد فرسان الهيكل يعتبر نتيجة من نتائج هذا العمل.

    يذكر أنه سبق وتسلمت الإدارات الإقليمية بوزارة الثقافة الروسية في عام 2020، للتخزين المؤقت ما يقرب من 2500 قطعة مصادرة. ومع حساب القيم الثقافية التي تم تسليمها إلى هذه الإدارات فيما مضى فإنها قد قامت بتسليم حوالي 7 آلاف معروض إلى المتاحف الحكومية الروسية.

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