رحلات سياحية إلى محطة الفضاء الدولية... روسيا تعرض برنامجا موسعا يصل إلى 30 يوما

أعلن مدير عام شركة "غلافكوسموس"، دميتري لوسكوتوف، أن روسيا تقوم بعرض رحلات على سائحي الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية في إطار برنامج موسع مع إقامة مطولة في محطة الفضاء الدولية تصل إلى شهر واحد.

موسكو - سبوتنيك. وعرض لوسكوتوف في منتدى "عرض القمر الصناعي والفضاء العالمي" عبر الإنترنت، خلال محاضرة تحتوي على قائمة بـ "الخيارات الإضافية" التي يمكن لسائح الفضاء من خلالها التوصية على رحلة طيران إلى الفضاء.

وتشمل الخيارات الإضافية أيضا إمكانية الخروج إلى الفضاء المفتوح، والتحضير لرحلة من دون جاذبية باستخدام طائرات خاصة والمساعدة في تنفيذ البرنامج العلمي الخاص في المدار وإنشاء مجموعة تغذية خاصة.