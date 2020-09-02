موسكو: ننتظر رد ألمانيا على طلب المدعي العام الروسي بشأن الوضع الصحي لنافالني

قالت وزارة الخارجية الروسية بأن الجانب الروسي ينتظر ردا من ألمانيا على طلب مكتب المدعي العام لروسيا، بشأن وضع المعارض أليكسي نافالني.

هذا وقال مجلس الوزراء الألماني اليوم الأربعاء، إن متخصصين من معمل "بوندسفير" أثبتوا أن نافالني "تسمم" بمواد مجموعة "نوفيتشوك" من عوامل الحرب السامة.

وقالت الخارجية الروسية تعليقا على رسائل مجلس الوزراء الألماني "نحن ننتظر ردا على طلب مكتب المدعي العام بشأن الوضع حول نافالني".

هذا ونفى المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن تكون برلين قد أخبرت موسكو بما توصل إليه الجانب الألماني بشأن تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني، الذي يعالج في إحدى العيادات الألمانية، بمادة من مجموعة "نوفيتشوك".

وفي إجابة على سؤال لوكالة "سبوتنيك" عما إذا كان الجانب الألماني قد أطلع روسيا عما توصل إليه بشأن "تسميم" نافالني بمادة من مجموعة نوفيتشوك رد قائلا: "لا".

نافالني، الذي أصيب بالمرض على متن الطائرة في طريقه من تومسك إلى موسكو، يخضع حاليًا للعلاج في عيادة شاريتيه في برلين، التي شخّص أطباؤها سابقًا أنه تسمم بمادة من مجموعة مثبطات الكولينستيراز.

وذكر البيان أن العامل الكيماوي لم يعرف بعد. كما صرح رئيس قسم التخدير والإنعاش رقم 1 في مركز بيروغوف الطبي الوطني بوريس تيبليخ لوكالة "سبوتنيك"، أنه تم دراسة تشخيص الأطباء الألمان على الفور من قبل المتخصصين الروس ولم يتم تأكيده.

واعتبرت وزارة الخارجية الروسية أن التسرع الذي اتبعته الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن تسميم نافالني مشبوه. وبحسب دبلوماسيين روس، فإن روسيا تؤيد إجراء تحقيق شامل في الحادث.