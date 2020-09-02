مطور المادة: الأعراض التي ظهرت على نافالني لا تشبه أعراض التسمم بـ"نوفيتشوك"

صرح دكتور الكيمياء، ليونيد رينك، الذي شارك في تطوير مادة "نوفيتشوك"، بان الأعراض التي ظهرت على نافالني، تختلف عن الأعراض التي يسببها التسمم بهذه المادة.

وفي تصريح لوكالة "سبوتنيك"، قال رينك، بأن الأعراض مختلفة تماما.

وبحسب رينك فإنه في حال التسمم بهذه المادة فإن ذلك تصاحبه عادة تشنجات وأعراض مختلفة تماما.

هذا وقال مجلس الوزراء الألماني اليوم الأربعاء، إن متخصصين من معمل "بوندسفير" أثبتوا أن نافالني "تسمم" بمواد مجموعة "نوفيتشوك" من عوامل الحرب السامة.

من جهتها قالت الخارجية الروسية تعليقا على رسائل مجلس الوزراء الألماني "نحن ننتظر ردا على طلب مكتب المدعي العام بشأن الوضع حول نافالني".

هذا ونفى المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن تكون برلين قد أخبرت موسكو بما توصل إليه الجانب الألماني بشأن تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني، الذي يعالج في إحدى العيادات الألمانية، بمادة من مجموعة "نوفيتشوك".

نافالني، الذي أصيب بالمرض على متن الطائرة في طريقه من تومسك إلى موسكو، يخضع حاليًا للعلاج في عيادة شاريتيه في برلين، التي شخّص أطباؤها سابقًا أنه تسمم بمادة من مجموعة مثبطات الكولينستيراز.

وذكر البيان أن العامل الكيماوي لم يعرف بعد. كما صرح رئيس قسم التخدير والإنعاش رقم 1 في مركز بيروغوف الطبي الوطني بوريس تيبليخ لوكالة "سبوتنيك"، أنه تم دراسة تشخيص الأطباء الألمان على الفور من قبل المتخصصين الروس ولم يتم تأكيده.

واعتبرت وزارة الخارجية الروسية أن التسرع الذي اتبعته الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن تسميم نافالني مشبوه. وبحسب دبلوماسيين روس، فإن روسيا تؤيد إجراء تحقيق شامل في الحادث.