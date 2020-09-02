سيارات الأجرة في موسكو تقل أكثر من 900 ألف شخص يوميا

صرح نائب رئيس إدارة النقل في العاصمة موسكو، دميتري برونين، بأن سيارات الأجرة في موسكو تقل 909 آلاف شخص يوميا.

موسكو - سبوتنيك. وقال برونين في مقابلة على أثير "داروجني راديو": "تقل سيارات الأجرة 909 آلاف شخص يوميا، ويبلغ متوسط كل رحلة من 10 إلى 15 دقيقة".

وأشار إلى أن تدفق ركاب سيارات الأجرة في موسكو قد تغير إلى حد ما حيث أنه لم يتم استعادة الحركة الجوية الدولية بالكامل، إضافة إلى انخفاض عدد الطلبات إلى المطارات بشكل كبير.

وأضاف برونين أن "أكثر من 100 سيارة أجرة تقوم يوميا بنقل الأطباء لمعاينة المرضى، وتم القيام بأكثر من 42 ألف رحلة للعاملين في المجال الطبي بسيارات الأجرة".