لافروف يشارك في اجتماع افتراضي لوزراء خارجية مجموعة العشرين

يعتزم وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف المشاركة غدا الـ 3 من أيلول / سبتمبر في الاجتماع الافتراضي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في مجموعة العشرين.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان للخارجية الروسية اليوم الأربعاء: "يخطط وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في الـ 3 من أيلول / سبتمبر المشاركة في اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين، ورؤساء المنظمات الدولية (عبر الفيديو)، والذي يعقد في إطار الرئاسة السعودية للمجموعة لعام 2020".

وأشار البيان إلى أنه من المقرر خلال المؤتمر الافتراضي مناقشة تنفيذ تعليمات رؤساء الدول، التي وردت في البيان الختامي للقمة الطارئة لقادة مجموعة العشرين التي عقدت في 26 آذار/ مارس، والمكرسة لمكافحة جائحة كورونا المستجد.

وأضافت الخارجية الروسية في بيانها أن "الأمر يتعلق بشكل خاص باتخاذ إجراءات متناسبة لمراقبة الحدود وفقا للتشريعات الوطنية"، وعند الضرورة، المساعدة على "عودة المواطنين إلى وطنهم".

يذكر أن العديد من الاجتماعات لوزراء دول مجموعة العشرين قد عقدت بعد القمة التي جمعت زعماء دول المجموعة التي جرت في آذار/ مارس وناقشت من بين عدة أمور، مسألة مكافحة تفشي فيروس "كورونا" والعواقب الاقتصادية الناجمة عن انتشار الفيروس. ويأتي اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في المجموعة ضمن سلسلة الاجتماعات لتتبع ما تم الاتفاق عليه في القمة.

واجتمع قبل ذلك وزراء الطاقة للمجموعة، وأكد البيان الختامي انه تم الاتفاق على ضمان استقرار سوق الطاقة، وضمان توفير الطاقة الآمنة بأسعار معقولة، وإنشاء مجموعة تنسيق على المدى القصير مفتوحة لجميع أطراف المجموعة على أساس اختياري لمراقبة إجراءات الاستجابة فيما يتعلق بالنفط.

وعقد وزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظو المصارف المركزية محادثات لمحاولة تحفيز الاقتصاد العالمي، في ظل الركود الناجم عن فيروس "كورونا" المستجد.