موسكو: هناك انطباع أن جهة ما تمنع "العدل الألمانية" والأطباء من التعاون معنا بشأن نافالني

أعلنت الخارجية الروسية أنه لديها انطباع بأن هناك من يمنع وزارة العدل الألمانية والعاملين الطبيين من التواصل مع زملائهم الروس بشأن ألكسي نافالني.

وقال الخارجية في بيان اليوم الأربعاء: "هناك انطباع بأنه هناك جهة ما تمنع وزارة العدل الألمانية والعاملين الطبيين من التواصل مع زملائهم الروس".

وأضافت "إذا كان الهدف الحقيقي لا يزال تحقيقًا شاملاً من قبل وكالات إنفاذ القانون بمشاركة المنظمات الطبية، وهو ما نصر عليه بشدة، فإننا ندعو شركاءنا إلى التعاون الكامل وتبادل المعلومات باستخدام الآليات القانونية الثنائية القائمة".