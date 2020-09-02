جونسون: بريطانيا ستعمل على ضمان العدالة في قضية نافالني

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، إن بريطانيا ستعمل على ضمان العدالة في قضية نافالني.

وكتب رئيس الووزراء البريطاني عبر حسابه الشخصي على تويتر: "سنعمل مع الشركاء الدوليين لضمان أن تسود العدالة في قضية "تسميم" المعارض الروسي أليكسي نافالني".

It’s outrageous that a chemical weapon was used against Alexey Navalny. We have seen first-hand the deadly consequences of Novichok in the UK. The Russian government must now explain what happened to Mr Navalny – we will work with international partners to ensure justice is done. — Boris Johnson (@BorisJohnson) September 2, 2020

​وصرح دكتور الكيمياء، ليونيد رينك، الذي شارك في تطوير مادة "نوفيتشوك"، بان الأعراض التي ظهرت على نافالني، تختلف عن الأعراض التي يسببها التسمم بهذه المادة.

هذا وقال مجلس الوزراء الألماني اليوم الأربعاء، إن متخصصين من معمل "بوندسفير" أثبتوا أن نافالني "تسمم" بمواد مجموعة "نوفيتشوك" من عوامل الحرب السامة.

من جهتها قالت الخارجية الروسية تعليقا على رسائل مجلس الوزراء الألماني "نحن ننتظر ردا على طلب مكتب المدعي العام بشأن الوضع حول نافالني".

هذا ونفى المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن تكون برلين قد أخبرت موسكو بما توصل إليه الجانب الألماني بشأن تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني، الذي يعالج في إحدى العيادات الألمانية، بمادة من مجموعة "نوفيتشوك".

واعتبرت وزارة الخارجية الروسية أن التسرع الذي اتبعته الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن تسميم نافالني مشبوه. وبحسب دبلوماسيين روس، فإن روسيا تؤيد إجراء تحقيق شامل في الحادث.