الصحة الروسية: مركز "غامالي" يستكمل أبحاث اللقاح ضد كورونا أواخر عام 2022

من المقرر الانتهاء من دراسات ما بعد تسجيل اللقاح ضد فيروس كورونا الذي طوره مركز "غامالي" في 31 ديسمبر 2022، وفقًا لبيانات سجل التجارب السريرية المنشورة على موقع وزارة الصحة الروسية.

يقول السجل: "النهاية: 2022/12/31".

سجلت وزارة الصحة الروسية سابقًا أول لقاح في العالم للوقاية من COVID-19، طوره مركز أبحاث "غامالي" بالتعاون مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي. أفاد رئيس صندوق الاستثمار، كيريل دميترييف، أن الصندوق تلقى طلبات من أكثر من 20 دولة لشراء مليار جرعة من اللقاح المحلي ضد فيروس كورونا. في الوقت نفسه، أشار إلى أن روسيا وافقت على إنتاج لقاحات في خمس دول، والقدرات المتاحة تسمح بإنتاج 500 مليون جرعة في السنة.

في 25 أغسطس/ أب، أصدرت وزارة الصحة في روسيا الاتحادية تصريحًا لمركز "غامالي" لإجراء دراسات ما بعد التسجيل للقاح فيروس كورونا.