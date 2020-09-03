بيسكوف: الكرملين لا يريد تسرع الدول الأوروبية في تقييم الموقف حول نافالني

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن الكرملين لا يرغب في أن يتسرع الشركاء في ألمانيا والدول الأخرى في تقييم الوضع حول نافالني.

موسكو- سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: "نحن نأمل في الوقوف على أسباب ما حدث، نحن مهتمون بذلك ونريده. ولتحقيق ذلك، هناك حاجة إلى المعلومات من الجانب الألماني. ألمانيا لم ترسل المعلومات بعد".

وعن رد الفعل الأوروبي حول الوضع بشأن نافالني، قال بيسكوف: "نحن بالتأكيد لا نرغب في أن يتسرع الشركاء في ألمانيا والدول الأوروبية في تقييماتهم. نحن نفضل الحوار".

واعتبرت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، مساء أمس الأربعاء، المعارض الروسي، أليكسي نافالني، "ضحية جريمة" على حد وصفها.

وقال مجلس الوزراء الألماني يوم الأربعاء، إن متخصصين من معمل "بوندسفير" أثبتوا أن نافالني "تسمم" بمواد مجموعة "نوفيتشوك" من عوامل الحرب السامة.

نافالني، الذي أصيب بوعكة صحية على متن الطائرة في طريقه من تومسك إلى موسكو، يخضع حاليًا للعلاج في عيادة شاريتيه في برلين، التي شخّص أطباؤها سابقًا أنه تسمم بمادة من مجموعة مثبطات الكولينستيراز.

وذكر البيان أن العامل الكيميائي لم يعرف بعد. كما صرح رئيس قسم التخدير والإنعاش رقم 1 في مركز بيروغوف الطبي الوطني بوريس تيبليخ لوكالة "سبوتنيك"، أنه تم دراسة تشخيص الأطباء الألمان على الفور من قبل المتخصصين الروس ولم يتم تأكيده.