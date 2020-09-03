المخابرات الروسية لا تستبعد وقوف أجهزة مخابرات غربية وراء قضية "تسمم" نافالني

أعلن رئيس جهاز المخابرات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكن، اليوم الخميس، أن تصريحات المسؤولين الألمان حول مزاعم تعرض المعارض الروسي، أليكسي نافالني، لتسميم، تطرح تساؤلات لدى الجانب الروسي أكثر من أجوبة.

موسكو- سبوتنيك. وقال ناريشكن للصحفيين: "تثير تصريحات المسؤولين الألمان يوم أمس أسئلة أكثر من الإجابات. لقد أجرى أطباؤنا اختبارات مفصلة، وأكدوا أنه خلال فترة تواجد أليكسي نافالني على الأراضي الروسية، لم تظهر عليه أية آثار لمواد سامة. وأكرر أن الأسئلة من جانبنا أكثر من الإجابات".

ولم يستبعد رئيس جهاز المخابرات الخارجية الروسية أن يكون الوضع حول "تسميم" المدون أليكسي نافالني المزعوم مدبر من قبل أجهزة مخابرات غربية.

وقال ناريشكين، ردا على سؤال حول ما إذا كان الوضع مع نافالني يشكل استفزازا من قبل أجهزة المخابرات الغربية "لا يمكن استبعاد ذلك".

وكان الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، قد أعلن في وقت سابق من اليوم الخميس، أن الاستخبارات العسكرية في بلاده اعترضت محادثة بين برلين ووارسو يظهر من خلالها أن حادث نافالني عبارة عن لعبة ضد روسيا قبل الانتخابات في الأقاليم الروسية.

وقال الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو:

" على الأرجح، سنقوم بإرسالها إلى رئيس جهاز الأمن الفيدرالي الروسي... بورتنيكوف [ألكسندر بورتنيكوف، رئيس جهاز الأمن الفيدرالي الروسي]، وأعتقد أنه ينبغي التعامل مع هذا الوضع بشكل حازم من قبل ناريشكين [مدير جهاز المخابرات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين]، سنقوم بإرسال الصوت والنص، والمواد ستكون عند دوائركم الخاصة اليوم أو غدا، حتى يفهموا من يقف وراء ذلك".

من جانبه صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، بأن الكرملين لا يرغب بأن يتسرع الشركاء في ألمانيا والدول الأخرى في تقييم الوضع حول المعارض الروسي أليكسي نافالني.

وأعلنت الحكومة الألمانية، أمس الأربعاء، أن المعارض الروسي، أليكسي نافالني، المتواجد حاليا في مستشفى بألمانيا تعرض للتسميم باستخدام مادة من فئة "نوفيتشوك" .

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفان زايبرت، إن خبراء مختبرات الجيش الألماني أثبتوا أن المعارض الروسي أليكسي نافالني تم تسميمه بمادة من نوع "نوفيتشوك".

وكان نافالني قد تعرض لوعكة صحية مفاجئة، يوم 20 آب/ أغسطس الماضي، بعد إقلاع طائرة كانت تقله من أومسك إلى موسكو، ما أجبر الطائرة على هبوط اضطراري ونقله إلى مركز العناية المركزة في مدينة تومسك، ويخضع حاليًا للعلاج في عيادة "شاريته" في برلين.