شركة "أيروفلوت" تعلن استئناف الرحلات إلى دبي ابتداء من 11 سبتمبر

أعلنت شركة الطيران الروسية "أيروفلوت" استئناف رحلاتها إلى دبي ابتداء من الـ 11 سبتمبر/أيلول الحالي، مشيرة إلى أن مبيعات التذاكر مفتوحة بالفعل على الموقع الرسمي للشركة.

وقالت السكرتيرة الصحفية للشركة يوليا سبيفاكوفا في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إن الشركة ستستأنف رحلاتها إلى دبي اعتبارًا من 11 سبتمبر، وستعمل الرحلات مرتين في الأسبوع يومي الجمعة والأحد.

وأضافت سبيفاكوفا أن بيع التذاكر مفتوح بالفعل على الموقع الرسمي لشركة الطيران.

ووقع رئيس الحكومة الروسية، ميخائيل ميشوستين، في وقت سابق، قرارا باستئناف حركة الطيران مع كل من مصر والإمارات العربية المتحدة وجمهورية المالديف.

وجاء في بيان مجلس الوزراء: "قام رئيس الحكومة ميخائيل ميشوستين بتوقيع قرار بشأن الاستئناف المتبادل لحركة الطيران الدولي مع الدول الآتية: مصر (القاهرة)- 3 رحلات أسبوعيا، والإمارات العربية المتحدة (دبي)- رحلتان أسبوعيا، وجمهورية المالديف (مطار فالينا)- رحلتان أسبوعيا".

وجاء في البيان أيضا "يواصل مقر العمليات مراقبة الوضع والعمل على توسيع قائمة البلدان التي يمكن استئناف الحركة الجوية معها".

وكانت موسكو قد قررت تعليق جميع رحلات الطيران الدولية ورحلات التشارتر اعتبارا من 27 آذار/ مارس الماضي، على خلفية جائحة كورونا، وتم تمديد هذا الحظر آخر مرة في الثاني من حزيران/ يونيو حتى أوائل أغسطس/ آب.