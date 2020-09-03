الخارجية الروسية: خفض الوجود الأمريكي في العراق خطوة في الاتجاه الصحيح

أعلنت الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن خفض الوجود العسكري الأمريكي في العراق سيكون خطوة في الاتجاه الصحيح .

موسكو - سبوتنيك. وقالت المتحدثة باسم والخارجية، ماريا زاخاروفا في إحاطة صحفية: "خفض (الولايات المتحدة) لتواجدها العسكري في العراق، وفي منطقة الشرق الأوسط ككل، سيكون بمثابة خطوة في الاتجاه الصحيح. وكما أظهر الزمن، فإن وجود الوحدات الأمريكية على الأراضي العراقية لم يجلب الاستقرار أو السلام إلى هناك. بل على العكس من ذلك، لا يزال الوضع الأمني هناك متوترا للغاية".

يذكر في هذا السياق، أن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لقتال تنظيم داعش (الإرهابي المحظور في روسيا)، أعلن منتصف الشهر الماضي مغادرة قاعدة التاجي شمالي العاصمة العراقية بغداد، لافتًا إلى أنه سلم مواقع تدريبية بقيمة 347 مليون دولار للقوات العراقية.

هذا وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قبل ذلك، التزام الولايات المتحدة الأمريكية بخروج سريع لقوات التحالف الدولي ضد "داعش" من العراق وعلى مدى 3 سنوات.

ونقلت الوكالة الرسمية العراقية "واع" عن ترامب قوله "لقد انسحبنا بشكل كبير من العراق وبقي عدد قليل جداً من الجنود"، مؤكداً "التزامه بخروج سريع لقوات التحالف الدولي وعلى مدى ثلاث سنوات"، مجدداً "التزامه بعلاقات التعاون والصداقة المتينة والمثمرة مع العراق".