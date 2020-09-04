وزير الدفاع الروسي يكشف عن الأماكن الأفضل للسياحة في البلاد

نصح وزير الدفاع الروسي، رئيس الجمعية الجغرافية الروسية، سيرغي شويغو، السياح بزيارة كامتشاتكا في الخريف والتزلج في جبال سايان في الشتاء والتجديف في الأنهار أو مشاهدة الحيتان في جزر شانتار والذهاب لمشاهدة انجراف الجليد على نهر ينيسي أو لينا في الربيع.

وقال الوزير، "(انطلقوا) في فصل الخريف إلى كامتشاتكا، أما في الشتاء فهذا يعتمد على ما يفضله الشخص فلدي زميل يسافر إلى شمال تايميار ويتنقل على زلاقة الجليد الآلية هناك، وإن كان الشخص يحب التزلج فجبال سايان تعد أطول الطرق لهذا الغرض".

ووفقًا له، يمكن للسائح السفر للتزلج في حديقة "زيغالغا" الوطنية (في منطقة تشيليابينسك) ومنتزه "إيرغاكي" الطبيعي (في جبال سايان)، حيث يتساقط الثلج لمدة تسعة أشهر في السنة والمناخ في المنطقة مريح للغاية وليس قاسيًا كالذي في الجبال.

وأشار شويغو، "من المفضل الذهاب، للتجديف على طول الأنهار صيفا. فهذا نشاط رائع. أو يمكنك مشاهدة الحيتان في جزر شانتار. ويمكنك مراقبة انجراف جليدي قوي في الربيع... على أنهار ينيسي ولينا...".

وأضاف أنه لا يمكن للمرء أن يرى هذا في أوروبا، فالربيع هناك يبدأ بازدهار زهور الثلج.

في سياق آخر، أعلنت منظمة السياحة العالمية أن فيروس كورونا ألحق خسائر بقطاع السياحة العالمي بلغت قيمتها 320 مليار دولار، في الفترة الممتدة من كانون الثاني/ يناير إلى مايو/ أيار.

هذا ودفعت جائحة كورونا العديد من الدول إلى تعليق جميع الرحلات (البحرية والجوية والمعابر الحدودية بين الدول) من أجل السيطرة على الفيروس، بالإضافة إلى تأثر السياحة الداخلية بسبب سياسة الحجر المنزلي، التي اتخذتها الحكومات من أجل التقليل من الضحايا.