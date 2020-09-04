إحدى جزر الكوريل حبلى بأسرار يابانية... روسيا تريد كشفها

أعلن وزير الدفاع الروسي، رئيس الجمعية الجغرافية الروسية، سيرغي شويغو، عن وجود ألغاز كثيرة في جزيرة شومشو.

تقع هذه الجزيرة في مجموعة جزر الكوريل الروسية. وتم تحريرها من الاحتلال الياباني في عام 1945. وكشف رئيس الجمعية الجغرافية الروسية لوكالة أنباء "سبوتنيك"، أن جزيرة شومشو حبلى بأسرار وألغاز.

وقال سيرغي شويغو، الذي تحدث لـ"سبوتنيك" بصفته رئيسا للجمعية الجغرافية الروسية: "هناك في جزيرة شومشو كمية هائلة من الألغاز".

وتتعلق هذه الألغاز بوجود معامل ومخابر مجهولة في هذه الجزيرة التي تم العثور فيها على "أوان مخبرية مكسورة وكبلات ومخلفات معامل الطاقة".

وأشار رئيس الجمعية الجغرافية الروسية إلى أن اليابانيين لم يكشفوا غطاء السرية عن هذه المخلفات الغامضة حتى الآن.

وأكد وجود ألغاز كثيرة في جزيرة شومشو، منوهًا إلى "أننا نريد حلها".

وتعتبر اليابان جزر الكوريل الجنوبية، وهي جزر، كوناشير وشيكوتان إيتوروب وهابوماي، تابعة لها، وتصر على "عودتها" تحت السيادة اليابانية اعتمادا على المعاهدة الثنائية حول التجارة والحدود لعام 1855.

وفي عام 1956 تم التوقيع على الإعلان المشترك بين الاتحاد السوفييتي واليابان.

واعتبر الاتحاد السوفييتي أن هذه المعاهدة مثلت النقطة الأخيرة في هذه العملية، إلا أن اليابان اعتبرت أن هذه الوثيقة تعد جزءا فقط من عملية حل قضية الجزر العامة وأنها لم تتخل عن مطالبتها بشأن عودة جميع الجزر.