مختص: أعضاء الجسم تتضرر عند الإصابة بالتسمم وهذا لم يكن ظاهرا على نافالني

قال كبير أطباء السموم في مقاطعة أومسك وإقليم سيبيريا، ألكسندر سابايف، إن رئتي وكليتي وكبد المعارض الروسي، أليكسي نافالني، لم تكن متضررة، مما يعني عدم وجود أي تسمم في جسمه.

موسكو - سبوتنيك. وقال سابايف: "أي طبيب يتعامل مع السموم سيقول لكم أن هناك خمسة أعضاء في جسم الإنسان تصاب عند التعرض للسموم، هي الرئتان والكليتان والكبد، السموم تترك فيها أثرا. في هذه الحالة، لم يكن هناك أي ضرر للكليتين والكبد والرئتين طوال فترة تواجده".

وأعلن رئيس جهاز المخابرات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكن، أمس الخميس، أن تصريحات المسؤولين الألمان حول مزاعم تعرض المعارض الروسي، أليكسي نافالني، لتسميم، تطرح تساؤلات لدى الجانب الروسي أكثر من أجوبة.

من جانبه صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، بأن الكرملين لا يرغب بأن يتسرع الشركاء في ألمانيا والدول الأخرى في تقييم الوضع حول المعارض الروسي أليكسي نافالني.

وأعلنت الحكومة الألمانية، أمس الأربعاء، أن المعارض الروسي، أليكسي نافالني، المتواجد حاليا في مستشفى بألمانيا تعرض للتسميم باستخدام مادة من فئة "نوفيتشوك" .

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفان زايبرت، إن خبراء مختبرات الجيش الألماني أثبتوا أن المعارض الروسي أليكسي نافالني تم تسميمه بمادة من نوع "نوفيتشوك".

وكان نافالني قد تعرض لوعكة صحية مفاجئة، يوم 20 آب/ أغسطس الماضي، بعد إقلاع طائرة كانت تقله من أومسك إلى موسكو، ما أجبر الطائرة على هبوط اضطراري ونقله إلى مركز العناية المركزة في مدينة تومسك، ويخضع حاليًا للعلاج في عيادة "شاريته" في برلين.