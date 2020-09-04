الكرملين: روسيا تعول على تلقي معلومات بشأن المادة المزعوم اكتشافها لدى نافالني

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن الكرملين يعول على حوار مع الزملاء الألمان والحصول على معلومات بشأن المادة المزعوم اكتشافها في جسم المعارض الروسي أليكسي نافالني، مما يساعد التحقيقات التي تقوم بها وزارة الداخلية الروسية في الوقت الحالي.

موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: "نحن نعلم من بيانات المتحدثين الرسميين، بما في ذلك المستشارة الألمانية، أن المتخصصين الألمان تمكنوا من اكتشاف مادة سامة. وفي هذه الحالة، نعول على الحوار مع زملائنا الألمان، ونتوقع في سياق هذا الحوار الحصول على معلومات حول نوع تلك المادة. بالطبع، هذا سيساعد الإجراءات التي يقوم بها متخصصونا في وزارة الداخلية في الوقت الحالي".

وأعلن رئيس جهاز المخابرات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكن، أمس الخميس، أن تصريحات المسؤولين الألمان حول مزاعم تعرض المعارض الروسي، أليكسي نافالني، لتسميم، تطرح تساؤلات لدى الجانب الروسي أكثر من أجوبة.

وأعلنت الحكومة الألمانية، أمس الأربعاء، أن المعارض الروسي، أليكسي نافالني، المتواجد حاليا في مستشفى بألمانيا تعرض للتسميم باستخدام مادة من فئة "نوفيتشوك" .

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفان زايبرت، إن خبراء مختبرات الجيش الألماني أثبتوا أن المعارض الروسي أليكسي نافالني تم تسميمه بمادة من نوع "نوفيتشوك".

وكان نافالني قد تعرض لوعكة صحية مفاجئة، يوم 20 آب/ أغسطس الماضي، بعد إقلاع طائرة كانت تقله من أومسك إلى موسكو، ما أجبر الطائرة على هبوط اضطراري ونقله إلى مركز العناية المركزة في مدينة تومسك، ويخضع حاليًا للعلاج في عيادة "شاريته" في برلين.