سفير روسيا لدى ألمانيا: ادعاءات تورط روسيا فيما حدث مع نافالني غير مناسبة على الإطلاق

أعلن سفير روسيا لدى ألمانيا، سيرغي نيتشايف، اليوم الجمعة، أن الادعاءات بتورط روسيا بأي شكل من الأشكال في وضع المعارض، أليكسي نافالني، غير مناسبة على الإطلاق، وأن السلطات الروسية بدأت بالفعل التحقيقات المطلوبة في هذه القضية.

موسكو - سبوتنيك. وحث نيتشايف، في حوار مع قناة "زد دي إف" على "الامتناع عن التقييمات الأولية والاعتماد على الحقائق فقط فيما يخص الوضع مع نافالني "، مشيرا إلى أن الاتهامات الموجهة لروسيا بأنها متورطة بشكل ما في هذا الحادث غير مناسبة على الإطلاق".

وأضاف السفير بأن الهيئات الروسية بدأت "التحقيقات المطلوبة" في قضية نافالني.

هذا وتعرض الناشط والمعارض الروسي، أليكسي نافالني، لوعكة صحية مفاجئة بعد إقلاع طائرة كانت تقله من أومسك إلى موسكو، ما أجبر الطائرة على الهبوط الاضطراري ونقله إلى مركز العناية المركزة، بعدها نقل إلى عيادة في ألمانيا لتلقي العلاج .

وأعلنت الحكومة الألمانية، أمس الأربعاء، أن المعارض الروسي، أليكسي نافالني، المتواجد حاليا في مستشفى بألمانيا تعرض للتسميم باستخدام مادة "نوفيتشوك".