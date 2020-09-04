روسيا تكشف موعد بدء تجارب اللقاح الروسي ضد "كوفيد-19" في السعودية

صرح رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل دميترييف، أنه من المتوقع بدء التجارب السريرية للقاح الروسي "سبوتنيك V" ضد فيروس "كورونا" المستجد في المملكة العربية السعودية والفلبين خلال الشهر الجاري.

ووصف دميترييف، خلال إيجاز عبر الانترنت، المحادثات مع السعودية بأنها "جيدة للغاية" وأشار إلى أنه من المتوقع أن يأتي وفد سعودي جديد إلى روسيا الأسبوع المقبل.

وقال دميترييف: "نتوقع أن تبدأ التجارب السريرية في المملكة العربية السعودية في أيلول/ سبتمبر الجاري".

كما طلب أحد الصحفيين التعليق على المعلومات حول إبرام اتفاقية مع الفلبين بشأن دراسة بيانات التجارب السريرية للقاح لمرحلتيه الأولى والثانية، حيث أكد دميترييف أنه تم توقيع الاتفاقية منذ فترة.

وأضاف: "لقد أرسلنا بالفعل بيانات المرحلتين الأولى والثانية إلى وزارة الصحة الفلبينية. إنهم يدرسون ذلك، ولدينا مناقشات جارية حول تاريخ بدء التجارب السريرية. ونأمل أن نبدأ التجارب السريرية في الفلبين في أيلول/ سبتمبر الجاري".

وسجلت وزارة الصحة الروسية يوم 11 من آب / أغسطس، اللقاح ضد فيروس "كورونا"، وأطلقت عليه اسم "سبوتنيك V" ،وعمل على إنتاج اللقاح متخصصون في مركز "غاماليا" بدعم من صندوق الاستثمار المباشر الروسي.

وأكد الخبراء الروس أنه خلال التجارب السريرية تبين أن اللقاح، الذي تمت تجربته على متطوعين، طور الأجسام المضادة دون أن يتسبب في أي مضاعفات خطيرة.

وأعلن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، أن أول دفعات لقاح فيروس "كورونا" في روسيا، سيبدأ تسليمها في أيلول/ سبتمبر الجاري.