إعلان نتائج التجارب السريرية الأولى للقاح "سبوتنيك V" خلال أشهر الخريف

أعلن صندوق الاستثمار المباشر الروسي (RDIF)، اليوم الجمعة، أن النتائج الأولى للتجارب السريرية التي بدأت بعد تسجيل لقاح "سبوتنيك V" ضد مرض "كوفيد 19" سيتم نشرها في المجلات العلمية في الفترة ما بين أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني.

وبحسب البيان الذي نشره صندوق الاستثمار المباشر الروسي (RDIF) اليوم، فإن "النتائج الأولية للدراسة السريرية التي بدأت بعد تسجيل اللقاح وبمشاركة 40 ألف متطوع سيتم نشرها بين شهري أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني".

وقالت المؤسسة في بيانها، سجلت وزارة الصحة الروسية في أغسطس/ آب، أول لقاح في العالم للوقاية من مرض "كوفيد 19"، حمل اسم "سبوتنيك V"، والذي طوره مركز أبحاث "غاماليا" للكيمياء الكهربائية، بالاشتراك مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي.

وبحسب رئيس الصندوق، كيريل دميترييف، فقد تلقى الصندوق طلبات من أكثر من 20 دولة لشراء مليار جرعة من اللقاح المحلي ضد فيروس كورونا.

وأشار دميترييف إلى أن روسيا وافقت على إنتاج لقاحات لخمس دول، وأن القدرات المتاحة تسمح بإنتاج 500 مليون جرعة كل عام.

وسجلت وزارة الصحة الروسية يوم 11 من آب/ أغسطس، اللقاح ضد فيروس كورونا، وأطلقت عليه اسم "سبوتنيك V"، وعمل على إنتاج اللقاح متخصصون في مركز "غاماليا" بدعم من صندوق الاستثمار المباشر الروسي.

وأكد الخبراء الروس أنه خلال التجارب السريرية تبين أن اللقاح، الذي تمت تجربته على متطوعين، طور الأجسام المضادة دون أن يتسبب في أي مضاعفات خطيرة.

وأعلن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، في وقت سابق، أن أول دفعات لقاح فيروس "كورونا" في روسيا، سيبدأ تسليمها في أيلول/ سبتمبر الحالي.

وبدوره أعلن وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد، قبل أيام، أن بلاده تخطط للمشاركة في تجارب المرحلة الثالثة للقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن الجانب الروسي مستعد لتقديم بروتوكولات المرحلتين الأولى والثانية من التجارب على الفور.

© Sputnik / Mohamed Hassan تعليمات هامة للأشخاص الراغبين بالحصول على لقاح "سبوتنيك V"

وأعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، الأربعاء الماضي، أن سلطات البلاد قد تصدر قريبًا تصريحًا لاختبار اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا المستجد.

وقال قوجة للصحفيين: "تلقينا طلبًا لاختبار لقاح يتم تطويره في روسيا، أعتقد أنه في المستقبل القريب، سيتم منح إذن بذلك، بالإضافة إلى ذلك، يتم حاليًا اختبار لقاحين محليين في البلاد".