لافروف: روسيا لم تحصل "حتى الآن" من ألمانيا على معلومات محددة بشأن نافالني

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن موسكو ليس لديها ما تخفيه بشأن الموقف مع أليكسي نافالني. وفي نفس الوقت روسيا لم تحصل، حتى الآن، من الجانب الألماني على معلومات جديدة.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي عقب اجتماع المجلس الوزاري لدول البريكس " ليس لدينا ما نخفيه. دعني أذكر أنه بمجرد أن شعر أليكسي نافالني بتوعك على متن الطائرة، تم اتخاذ تدابير فورية من هبوط اضطراري للطائرة وكانت سيارة إسعاف تنتظره في المطار، والتي نقلته على الفور إلى المشفى وهناك تم وضع جهاز تنفس اصطناعي له على الفور".

وأضاف "كما تم اتخاذ جميع التدابير اللازمة. وكما أذكر، أنه لم يمضِ سوى يوم ونصف وطوال تلك الفترة كنا نسمع كل ساعة مطالبات بالإفصاح عما حدث".

ووفقا للوزير الروسي، فإن نافالني يقضي أكثر من أسبوع في ألمانيا "ولم يهتم أحد من الذين أثاروا هذه الضجة أثناء إقامته في أومسك، ولم يرفع صوته ليطالب الأطباء الألمان بتقديم أي معلومات".

وتابع قائلا "ليس لدينا إلى الآن أي معلومات. وكل شيئ يحدث وفقًا للسيناريوهات القديمة، عندما يتم تقديم الاتهامات ضدنا، وعندما نطلب رسميًا استخدام معاهدات المساعدة القانونية وتزويدنا بالبيانات ردًا على الأسئلة المحددة التي طرحها مكتب المدعي العام الروسي، لا يتم الرد عليها".

هذا وتعرض الناشط والمعارض الروسي، أليكسي نافالني، لوعكة صحية مفاجئة بعد إقلاع طائرة كانت تقله من أومسك إلى موسكو، ما أجبر الطائرة على الهبوط الاضطراري ونقله إلى مركز العناية المركزة، بعدها نقل إلى عيادة في ألمانيا لتلقي العلاج.

وأعلنت الحكومة الألمانية، أول أمس، الأربعاء، أن نافالني، المتواجد حاليا في مستشفى بألمانيا تعرض للتسميم باستخدام مادة "نوفيتشوك".