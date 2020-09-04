وزير الصحة الروسي: استئناف الرحلات الجوية الدولية لم يفاقم الوضع الوبائي

أعلن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، اليوم الجمعة 4 سبتمبر/أيلول، أن استئناف الرحلات الجوية الدولية لم يؤد إلى تفاقم الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد في روسيا.

موسكو - سبوتينك. وقال موراشكو، في مقابلة مع قناة "روسيا 1" ردا على سؤال عما إذا أثر استئناف الرحلات الجوية على الوضع الوبائي في روسيا: "لم نلحظ هذا، وعلى كل الأحوال يتم تنفيذ إجراءات السلامة".

ووقع رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، في وقت سابق، قرارا باستئناف الرحلات الجوية الدولية مع مصر والإمارات العربية المتحدة وجزر المالديف.

إلى ذلك، استأنفت روسيا رحلاتها الجوية الدولية مع كل من تركيا وبريطانيا وتنزانيا مطلع شهر أغسطس/ آب الماضي.